Киселев отреагировал на задержание российских журналистов в Азербайджане

Журналист Киселев назвал несправедливостью задержание сотрудников Sputnik в Баку

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал несправедливостью задержание сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы воспринимаем то, что происходит с нашим представительством в Баку, как несправедливость. Претензий по существу к журналистской работе "Sputnik Азербайджан" не было и нет», — отреагировал Киселев на задержание российских журналистов.

Он добавил, что случившееся выглядит как «намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения».

Ранее сообщалось, что полиция Азербайджана задержала главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Журналистов обвиняют в сотрудничестве с ФСБ.

30 июня в офис агентства «Sputnik Азербайджан» пришли правоохранители. Полицейские перекрыли вход в здание редакции и въезд на парковку.