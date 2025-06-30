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09:51, 30 июня 2025Культура

Певица Слава рассказала о слезах из-за здоровья

Певица Слава рассказала, что постоянно плачет из-за проблем со здоровьем
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Platonov / Globallookpress.com

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) пожаловалась на проблемы со здоровьем. Соответствующий пост появился в ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам артистки, на нее «очень много свалилось». «На самом деле никак не могу выздороветь. Болит ухо, пазухи, упадок сил сильный», — поделилась она.

Слава добавила, что ей, вероятно, предстоит операция. «Мне с моими ушами вообще плакать нельзя, а я только этим и занимаюсь в последнее время. Короче, замучилась я уже», — заключила певица.

Ранее Слава заявила, что оглохла на одно ухо. Тогда же артистка сообщила, что ей не потребовалась операция из-за проблем со слухом, однако врачи предупредили ее о длительном периоде восстановления.

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