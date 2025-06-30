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08:07, 30 июня 2025Россия

Россиянка эвакуировала брата с Украины через добровольную сдачу в плен

Россиянка эвакуировала брата из Харькова в РФ через добровольную сдачу в плен
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россиянка смогла эвакуировать в Россию из Харькова родного брата, который проживал на территории Украины, через добровольную сдачу в плен. Об этом сама женщина, которая попросила не раскрывать свою личность в целях безопасности, рассказала ТАСС.

Россиянка обратилась в бот Telegram-канала «Северный ветер» и узнала о возможности сдачи в плен родного брата. У нее взяли первичные данные о мужчине, после чего началась кропотливая работа по его эвакуации.

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Сама женщина не общалась с братом напрямую. У сотрудников силовых структур, по ее словам, уже был отработал план действий для быстрой сдачи в плен. Рассказывать подробности о технической части операции она не стала, чтобы «данная система продолжала работать и не пострадали военнослужащие с той стороны, знавшие о намерениях брата сложить оружие».

Брат россиянки сейчас проходит проверку и фильтрацию со стороны российских спецслужб. Мужчина уже обратился к президенту России с просьбой о гражданстве.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание в виде тюремного заключения сроком на 10 лет для военнослужащих, добровольно сдающихся в плен. Военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если за время нахождения в плену он предпринимал меры к своему возвращению в Российскую армию, не совершал других преступлений.

ЖЗЛ
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