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03:50, 30 июня 2025Бывший СССР

Российский блогер объявлен в розыск СБУ

СБУ объявила в розыск блогера Апачева, указав, что он скрывается от следствия
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бывшего военного корреспондента, блогера и певца Акима Апачева объявила в розыск Служба безопасности Украины (СБУ). Данные об этом публикуют украинские органы власти, сообщает РИА Новости.

Розыскные мероприятия в отношении российского блогера начались 8 мая 2024 года. На сайте СБУ указано, что Апачев скрывается от следствия.

Аким Апачев является автором неофициального гимна частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», — песни «Лето и арбалеты». В апреле 2025 года он поддержал идею мирных переговоров между Россией и Украиной, поскольку обе стороны конфликта уже устали от военных действий.

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