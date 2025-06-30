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00:58, 30 июня 2025Мир

Вдова экс-премьера Японии заявила о разговоре по душам с Путиным

Вдова Абэ Акиэ смогла поговорить по душам с Путиным и Трампом благодаря мужу
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Вдова бывшего премьера Японии Синдзо Абэ Акиэ в преддверии годовщины его смерти рассказала, что благодаря мужу смогла поговорить по душам с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, а также с его женой. Об этом она заявила на собрании близких супругу людей, передает телеканал NHK.

«Я глубоко чувствую, что ему (мужу — прим. «Ленты.ру») доверяли многие [мировые] лидеры. Я хочу и дальше рассказывать о муже и хочу вместе с вами объединить силы, чтобы сделать нашу страну лучше», — подчеркнула Акиэ Абэ.

В мае вдова убитого премьер-министра Японии встретилась с Путиным и прокатилась на его Aurus. Глава государства вручил зарубежной гостье букет цветов и сказал, что ее муж очень многое сделал для развития российско-японских отношений.

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