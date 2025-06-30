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19:26, 30 июня 2025Забота о себе

Врач дал рекомендации для борьбы с хрустом в коленях

Врач Макдауэлл посоветовал похудеть и заняться плаванием при хрусте в коленях
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Me dia / Shutterstock / Fotodom

Хирург Митчел Макдауэлл заявил, что даже в пожилом возрасте еще не поздно изменить образ жизни, чтобы избавиться от хруста и скрипа в коленях. Рекомендации он дал в беседе с изданием Infobae.

Как отметил Макдауэлл, начать необходимо с похудения, чтобы снизить нагрузку на суставы. Также он посоветовал для борьбы с хрустом в коленях включить в рацион продукты, в составе которых есть омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, кальций и витамин D.

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Кроме того, врач порекомендовал заниматься физической активностью, в частности, ходьбой, плаванием или ездой на велосипеде. В то же время он уточнил, что важны не только такие простые упражнения, но и силовые тренировки, благодаря которым можно укрепить мышцы и стабилизировать колени.

Ранее врач Павел Очеретин рассказал, как избавиться от боли в шее при сидячей работе. По его словам, для этого необходимо выполнить ряд упражнений.

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