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07:02, 26 марта 2025Спорт

Врач рассказал об упражнениях от боли в шее при сидячей работе

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: BRIAN SNYDER / Reuters

Врач восстановительной медицины Павел Очеретин рассказал об упражнениях, которые помогут избавиться от бои в шее при сидячей работе. Его слова приводит ОСН.

Специалист предложил соединить руки в замок за спиной и тянуть их к полу, слегка приподнимая подбородок. «Также можно поставить руки на дверной косяк, сделать шаг вперед, чувствуя натяжение, постоять 30 секунд. Каждое упражнение необходимо повторять несколько раз в течение дня», — добавил Очеретин.

Специалист также рассказал о том, чего стоит избегать для того, чтобы боли в шее не появлялись. «Нельзя замирать на несколько часов в сутулой позе, опустив подбородок к груди. Не увлекайтесь фиксирующими воротниками: при длительном ношении они превращают мышцы в безжизненные тряпочки», — заявил Очеретин.

Ранее врач травматолог-ортопед Максим Саутин назвал лучшую альтернативу приседаниям со штангой. По мнению специалиста, это жим ногами.

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