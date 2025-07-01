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15:36, 1 июля 2025Россия

Россиянин, сбивавший дроны ВСУ камнями под Иркутском, отправился в армию. Что о нем известно?

Сбивавший дроны ВСУ камнями под Иркутском россиянин отправился в армию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Житель Иркутской области Сергей Миронов, который помогал отражать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Усолья-Сибирском, отправился на срочную службу в армию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. В призывном пункте он получил нагрудный знак «Команда Путина» за смелость и мужество, проявленные во время налета дронов.

В день атаки россиянин помогал дяде своей девушки

21-летний Миронов является выпускником колледжа, механиком промышленного оборудования, спортсменом. В день атаки, 1 июня, он находился в поселке Новомальтинске, чтобы помочь дяде своей девушки. Когда юноша услышал взрывы и увидел в небе дроны, он объединился с местными жителями, и они дали отпор — сбивали дроны, тушили начавшийся пожар и защищали дома.

Кадр: Telegram-канал Mash

«Наше дело — жить, зная, что должны защищать свой очаг, семью, народ», — прокомментировал произошедшее Миронов.

Вместе с ним также наградили еще 28 человек, которые отбивали атаку и защищали село, не имея военной подготовки. 12 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также наградил троих сотрудников полиции, сбивавших камнями вылетавшие из фуры дроны.

Украина впервые с начала СВО ударила по Сибири

Запуск дронов 1 июня в Мурманской и Иркутской областях стал первой атакой Украины на Сибирь с начала специальной военной операции. Беспилотники, которые вылетели из фуры, пытались атаковать воинскую часть в поселке Средний. К месту происшествия были направлены сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Целью атаки в Мурманской области стал Оленегорск. Губернатор региона Андрей Чибис призвал местных жителей сохранять спокойствие и сообщил о работе ПВО.

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Водители фур, из которых были запущены дроны ВСУ во время массированной атаки, назвали владельцем машин Артема Тимофеева (внесены в список террористов Росфинмониторинга) — он покинул Россию за несколько дней до нападения.

Вот это да!
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