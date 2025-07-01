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17:19, 1 июля 2025Россия

Сверхзвуковой самолет разбился под Нижним Новгородом. Что об этом известно?

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Нижегородской области
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Нижегородской области во вторник, 1 июля. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По информации ведомства, инцидент произошел около 13:00 по московскому времени. Предполагается, что самолет разбился в районе города Кулебаки.

Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе. На земле разрушений нет

Минобороны России

Уточняется, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Изначально сообщалось о падении истребителя Су-27. Позже информацию о модели уточнили в Минобороны.

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Названа причина авиакатастрофы

Проблемы с выпуском шасси стали причиной крушения сверхзвукового самолета под Нижним Новгородом, рассказали в Минобороны.

При заходе на посадку произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси

Минобороны России

Уточняется, что экипаж самолета предпринял несколько попыток по устранению неисправности в полете, однако они оказались безуспешными. Тогда по команде руководителя полетов летчики вывели самолет в безопасную зону и катапультировались. На место крушения направилась комиссия Воздушно-космических сил России.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Экипаж истребителя выжил

Оба члена экипажа были найдены живыми после катапультирования, заверили в Минобороны. В ведомстве сообщили, что за ними отправили поисково-спасательную команду на вертолете для эвакуации на аэродром базирования. Также помощь в поисках летчиков оказали лесники из близлежащего поселка Велетьма.

По информации с места, оба члена экипажа живы

Минобороны России

При этом найти удалось сначала лишь одного летчика. Спустя некоторое время был найден и второй пилот разбившегося самолета — благодаря сигналу аварийного маячка. Предварительно, оба летчика не пострадали.

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