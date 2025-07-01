Минобороны раскрыло причину крушения сверхзвукового бомбардировщика под Нижним Новгородом

Минобороны: У Су-34 под Нижним Новгородом отказала система выпуска шасси

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение под Нижним Новгородом, после того как при заходе на посадку у самолета отказала система выпуска одной из стоек шасси. Причину катастрофы раскрыли в Минобороны России, пишет ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, пилоты предприняли несколько безуспешных попыток устранить неисправность. «По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, авария произошла около 13:00 по московскому времени во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. К месту крушения вылетела поисково-спасательная команда. Оба пилота выжили.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось найти только одного из летчиков. Поиски второго продолжаются. По данным журналистов, пилоты до последнего уводили истребитель от населенных пунктов.

Первые сообщения об упавшем в районе города Кулебаки Нижегородской области военном самолете появились днем 1 июля. Изначально сообщалось о крушении истребителя Су-27. Позже информацию о модели уточнило Минобороны России.