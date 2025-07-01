Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:22, 1 июля 2025Россия

Минобороны раскрыло причину крушения сверхзвукового бомбардировщика под Нижним Новгородом

Минобороны: У Су-34 под Нижним Новгородом отказала система выпуска шасси
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба ГК «Ростех» / ТАСС

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение под Нижним Новгородом, после того как при заходе на посадку у самолета отказала система выпуска одной из стоек шасси. Причину катастрофы раскрыли в Минобороны России, пишет ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, пилоты предприняли несколько безуспешных попыток устранить неисправность. «По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, авария произошла около 13:00 по московскому времени во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. К месту крушения вылетела поисково-спасательная команда. Оба пилота выжили.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось найти только одного из летчиков. Поиски второго продолжаются. По данным журналистов, пилоты до последнего уводили истребитель от населенных пунктов.

Первые сообщения об упавшем в районе города Кулебаки Нижегородской области военном самолете появились днем 1 июля. Изначально сообщалось о крушении истребителя Су-27. Позже информацию о модели уточнило Минобороны России.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов. Бывшего замминистра обороны лишили наград и активов

    «У преступления нет национальности». В Госдуме ответили на «всплеск недовольства» в Азербайджане из-за операции в Екатеринбурге

    Трамп обозначил дедлайн еще для одного конфликта

    Евро подорожал до 11-летнего максимума

    В России сравнили F-16 ВСУ с истребителями Су-35

    На Украине пообещали пойти на крайние меры ради продолжения помощи МВФ

    Медузу-гиганта в подводном танце запечатлели в России

    Глава РПЛ заявил об угрозе целостности чемпионата

    Американцы обеспокоились возможным крахом США

    Психолог высказался о тяжелой проблеме Пугачевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости