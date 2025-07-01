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16:47, 1 июля 2025Россия

Второго пилота упавшего под Нижним Новгородом бомбардировщика нашли благодаря одной детали

Mash: Пилота упавшего под Нижним Новгородом Су-34 нашли по сигналу маячка
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Второго пилота сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нашли благодаря сигналу аварийного маячка. Об этой детали рассказал Mash в Telegram.

По информации издания, с летчиком все в порядке. Для поиска пилотов и самолета задействовали вертолет. Кроме того, помощь оказали лесники из близлежащего поселка Велетьма.

Ранее крушение истребителя подтвердили в Минобороны России. Как рассказали в ведомстве, Су-34 выполнял плановый учебно-тренировочный полет, и при заходе на посадку отказала система одной из стоек шасси. После безуспешных попыток исправить поломку экипажу было приказано вывести самолет в безопасную зону и катапультироваться. Оба пилота выжили. Для их эвакуации к месту аварии вылетела поисково-спасательная команда.

Информация о крушении военного самолета в районе города Кулебаки Нижегородской области появилась днем 1 июля. Изначально сообщалось о падении истребителя Су-27. Позже данные уточнило Минобороны России.

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