В России спрогнозировали резкое падение потребления одного вида топлива

Минтранс: Потребление дизельного топлива в России упадет на 25 % к 2030 году

Министерство транспорта РФ прогнозирует резкое падение объемов потребления дизельного топлива в России в среднесрочной перспективе. Об этом заявил заместитель главы ведомства Дмитрий Зверев, его слова приводит ТАСС.

Подобной динамике, отметил он, поспособствует активное использование экологически чистых (низкоуглеродных) видов топлива. На ситуацию также окажет влияние развитие альтернативных видов транспорта, включая электросуда на реках и двухтопливные паромы, а также работающие на газе тепловозы, пояснил Зверев.

Кроме того, Минтранс продолжит уделять особое внимание электрификации железных дорог, что также должно повлиять на снижение спроса на традиционные виды топлива, включая дизельное. Позже будут модернизироваться подвижные составы железнодорожного и городского электротранспорта. Акцент также сделают на развитии Северного морского пути. «Все это открывает новые возможности для экологичных и эффективных перевозок», — резюмировал Зверев.

Несмотря на прогнозы властей, спрос на дизельное топливо в России в настоящее время продолжает держаться на высоком уровне, особенно в пиковый летний сезон. В ходе торгов на Петербургской бирже в конце июня стоимость тонны летнего дизтоплива находилась в районе 57 тысяч рублей. Аналитики связали подобную динамику в том числе с последствиями регулярных атак ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы, в результате чего ряд предприятий пришлось закрыть на ремонт.

На фоне роста оптовых цен у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возникли вопросы к «Газпрому», предприятия которого сократили продажи топлива. В ведомстве не нашли весомых предпосылок для снижения отгрузок в пиковый период спроса и потребовали от монополиста объяснений. В Минэнерго, в свою очередь, заверили, что накопленных в стране резервов хватит для обеспечения потребностей внутреннего рынка, включая аграриев.