Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:43, 1 июля 2025Экономика

В России спрогнозировали резкое падение потребления одного вида топлива

Минтранс: Потребление дизельного топлива в России упадет на 25 % к 2030 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Министерство транспорта РФ прогнозирует резкое падение объемов потребления дизельного топлива в России в среднесрочной перспективе. Об этом заявил заместитель главы ведомства Дмитрий Зверев, его слова приводит ТАСС.

Подобной динамике, отметил он, поспособствует активное использование экологически чистых (низкоуглеродных) видов топлива. На ситуацию также окажет влияние развитие альтернативных видов транспорта, включая электросуда на реках и двухтопливные паромы, а также работающие на газе тепловозы, пояснил Зверев.

Кроме того, Минтранс продолжит уделять особое внимание электрификации железных дорог, что также должно повлиять на снижение спроса на традиционные виды топлива, включая дизельное. Позже будут модернизироваться подвижные составы железнодорожного и городского электротранспорта. Акцент также сделают на развитии Северного морского пути. «Все это открывает новые возможности для экологичных и эффективных перевозок», — резюмировал Зверев.

Материалы по теме:
ВСУ атаковали станцию КТК под Краснодаром. После этого Путин обратился к иностранным акционерам. О чем он заявил?
ВСУ атаковали станцию КТК под Краснодаром. После этого Путин обратился к иностранным акционерам. О чем он заявил?
19 февраля 2025
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Несмотря на прогнозы властей, спрос на дизельное топливо в России в настоящее время продолжает держаться на высоком уровне, особенно в пиковый летний сезон. В ходе торгов на Петербургской бирже в конце июня стоимость тонны летнего дизтоплива находилась в районе 57 тысяч рублей. Аналитики связали подобную динамику в том числе с последствиями регулярных атак ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы, в результате чего ряд предприятий пришлось закрыть на ремонт.

На фоне роста оптовых цен у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возникли вопросы к «Газпрому», предприятия которого сократили продажи топлива. В ведомстве не нашли весомых предпосылок для снижения отгрузок в пиковый период спроса и потребовали от монополиста объяснений. В Минэнерго, в свою очередь, заверили, что накопленных в стране резервов хватит для обеспечения потребностей внутреннего рынка, включая аграриев.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поговорил с Макроном

    Известная журналистка пожаловалась на крошащиеся из-за болезни зубы

    Названы часто игнорируемые признаки рака щитовидной железы

    Режим чрезвычайной ситуации ввели в российском регионе после атаки ударных дронов ВСУ

    Толпы желающих попасть в Россию образовали огромные заторы на границе с Казахстаном

    Путин указал Макрону на затягивание Западом конфликта на Украине

    Microsoft опровергла массовый исход пользователей Windows

    Лукашенко раскрыл сроки размещения «Орешника» в Белоруссии

    Скандально известный миллиардер Стерлигов признался в совершении одного действия за еду

    Трамп одержал большую политическую победу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости