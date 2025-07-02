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10:28, 2 июля 2025Бывший СССР

«Агрессия бешеной собаки». В Госдуме объяснили, зачем Украина публикует видео с российскими пленными

Шеремет: Киев публикует видео с пленными российскими бойцами для запугивания
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Украина публикует видео с пленными российскими бойцами для запугивания, заявил депутат Госдумы от Республики Крым, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет. Он сравнил украинскую власть с агрессивной бешеной собакой.

Их поведение сродни безумной агрессии бешеной собаки, ведь именно этого добивался дрессирующий их с помощью кнута и печенья западный мир в расчете запугать неонацистской дикой жестокостью, посеяв панический страх в сердцах россиян

Михаил Шереметдепутат Госдумы от Республики Крым, член парламентского комитета по безопасности

Добиться своей цели украинским СМИ и властям не удалось, подчеркнул депутат. Россия сплотилась и стала шаг за шагом «каленным железом выжигать от заразы каждую пядь своей земли».

ООН обвинила Украину в нарушении международного права

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) признало десятки случаев убийств и пыток украинскими военнослужащими безоружных людей и пленных российских военных с февраля 2022 года. В докладе комиссара сказано, что распространенная на Украине практика публикации видео с военнопленными противоречит международному гуманитарному праву.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В том числе в ООН задокументировали многочисленные случаи, когда изображения и видеозаписи пленных военнослужащих были обнародованы украинскими властями и в СМИ с декабря 2024 года по май 2025 года.

«Международное гуманитарное право защищает военнопленных от публичного любопытства, то есть обнародования изображений военнопленных, записей допросов и любых других личных данных», — подчеркнули в документе.

Кроме того, как отмечается в отчете, разоблачение отдельных военнопленных, включая граждан третьих стран, может поставить под угрозу их жизнь по возвращении на родину или негативно сказаться на их семьях.

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Семьям пленных российских бойцов СВО звонят с Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что семьям пленных военнослужащих поступают звонки с Украины. С той стороны ведется мощная работа по оказанию давления на россиян, отметила она.

«Мы получаем информацию в том числе в беседе с нашими возвращающимися ребятами и с их семьями, какая мощная работа ведется с семьями наших пленных с той [украинской] стороны», — обозначила Москалькова.

Известно, что звонящие с территории Украины пытаются вызвать у россиян чувство вины за участие их близких в специальной военной операции (СВО), а также навязать чувство благодарности за то, что пленным именно украинская сторона оказывает помощь.

И то, и другое ложь. После такой пропаганды Киева нередко приходится просто перевернуть их [членов семей участников СВО] сознание, чтобы они понимали, что они жены и матери героев, мужественных парней

Татьяна Москальковауполномоченный по правам человека в России
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