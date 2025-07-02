Доходность по вкладам в России заметно упала

«Известия»: Средняя ставка по вкладам в топ-20 банков РФ упала ниже 18 % в июне

По итогам июня 2025 года средняя ставка по вкладам на срок шесть месяцев в двадцати крупнейших по объемам капитализации российских банках опустилась ниже отметки в 18 процентов. О заметном снижении доходности по этому виду финпродуктов сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования Frank Media.

В результате средняя ставка по вкладам на срок шесть месяцев в топ-20 российских банках оказались ниже ключевой более чем на два процентных пункта (п.п.). При этом доходность по депозитам за отчетный период упала во всех исследуемых отечественных финорганизациях.

Еще менее охотно снижалась средняя полная стоимость потребительских кредитов. В июне показатель в 15 крупнейших по капитализации российских банках опустился лишь на 0,7 п.п. и составил 34 процента годовых. В результате средняя ставка по вкладам оказалась почти вдвое ниже уровня по потребзаймам, условия по которым продолжают оставаться заградительными для потенциальных оформителей.

Ранее о заметном снижении ставок по основным видам депозитов в России сообщили аналитики маркетплейса «Финуслуги». По их данным, в июне средняя доходность по вкладам на срок три месяца сократилась на 2,87 п.п., до 18,66 процента, на срок шесть месяцев — на 3,93 п.п., до 17,96 процента, а на срок один год — на 3,88 п.п., до 17,07 процента. Согласно сведениям Центробанка (ЦБ), средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 отечественных финорганизациях в середине июня упала до 18,4 процента годовых.