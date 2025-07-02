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11:57, 2 июля 2025Экономика

Доходность по вкладам в России заметно упала

«Известия»: Средняя ставка по вкладам в топ-20 банков РФ упала ниже 18 % в июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам июня 2025 года средняя ставка по вкладам на срок шесть месяцев в двадцати крупнейших по объемам капитализации российских банках опустилась ниже отметки в 18 процентов. О заметном снижении доходности по этому виду финпродуктов сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования Frank Media.

В результате средняя ставка по вкладам на срок шесть месяцев в топ-20 российских банках оказались ниже ключевой более чем на два процентных пункта (п.п.). При этом доходность по депозитам за отчетный период упала во всех исследуемых отечественных финорганизациях.

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Еще менее охотно снижалась средняя полная стоимость потребительских кредитов. В июне показатель в 15 крупнейших по капитализации российских банках опустился лишь на 0,7 п.п. и составил 34 процента годовых. В результате средняя ставка по вкладам оказалась почти вдвое ниже уровня по потребзаймам, условия по которым продолжают оставаться заградительными для потенциальных оформителей.

Ранее о заметном снижении ставок по основным видам депозитов в России сообщили аналитики маркетплейса «Финуслуги». По их данным, в июне средняя доходность по вкладам на срок три месяца сократилась на 2,87 п.п., до 18,66 процента, на срок шесть месяцев — на 3,93 п.п., до 17,96 процента, а на срок один год — на 3,88 п.п., до 17,07 процента. Согласно сведениям Центробанка (ЦБ), средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 отечественных финорганизациях в середине июня упала до 18,4 процента годовых.

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