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15:17, 2 июля 2025Спорт

Двукратный олимпийский чемпион заявил о неспособности мирового спорта жить без России

Игорь Ларионов заявил о неспособности мирового спорта жить без России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА и двукратный олимпийский чемпион по хоккею оценил санкции в отношении российских спортсменов, отстраненных от международных соревнований. Об этом сообщает Odds.ru.

«Я считаю, что это несправедливо. Для меня, человека, который отыграл и прожил в Северной Америке много лет, это несправедливо», — заявил Ларионов. Он добавил, что мировой спорт не может жить без России.

Ларионов возглавил СКА 2 июня. До этого специалист работал в нижегородском «Торпедо».

В тот же день Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске сборных России к участию в Олимпиаде-2026. В федерации заявили, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета (МОК).

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