Журналистка Оуэнс: Трамп просил прекратить расследовать прошлое жены Макрона

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, утверждавшая, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит в прошлом была мужчиной, рассказала, что лидер США Дональд Трамп просил ее свернуть расследование «о трансгендерности» первой леди республики.

Американка сообщила, что глава Белого дома призвал ее «не форсировать эту тему». Об этом его просил французский лидер в ходе визита в Вашингтон. Трамп в этой связи позвонил журналистке.

«Он (Трамп — прим. «Ленты.ру») сказал: вы знаете, я видел ее (Брижит Макрон — прим. «Ленты.ру»), вы знаете, я видел ее вблизи, и она выглядит для меня как женщина! Я ужинал с ней на вершине Эйфелевой башни», — уточнила Оуэнс. По ее словам, американский президент сказал, что не хочет портить отношения с Парижем.

Журналистка же сообщила Трампу, что Брижит Макрон обращалась к врачу, специализирующемуся на операциях по трансгендерности и процедурах феминизации.

«Я разговаривала об этом с президентом Соединенных Штатов, ребята. Это безумие. Это сумасшествие. Но я просто <…> хотела донести до него правду», — подчеркнула спикер.

После этого американский лидер предложил Оуэнс сделку — если она пойдет навстречу, он оплатит ей интервью. Как сыронизировала журналистка, если ее просит об одолжении глава государства, значит, у нее хорошие рейтинги.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Франции Брижит Макрон (в центре), Биарриц, 25 августа 2019 года Фото: Andrew Parsons / Pool via Reuters

Оуэнс опубликовала расследование о трансгендерности Брижит Макрон

В начале февраля журналистка опубликовала расследование о том, что супруга президента Франции родилась мужчиной. Перед опубликованием она направила Макрону в соцсети список из 21 вопроса для «честного и сбалансированного интервью». Автор задала вопросы о прошлом первой леди и попросила поделиться фотографиями из ее молодости. Как отметила журналистка, Макрону было 15 лет, когда он начал отношения с 39-летней замужней учительницей. Она обратила внимание на отсутствие каких-либо свидетельств из школьной или студенческой жизни Брижит.

По данным Оуэнс, «женой» Макрона на самом деле является Жан-Мишель Тронье, родной брат Брижит, присвоивший себе ее личность. Сама Брижит, по мнению Оуэнс, пропала без вести в 1961 году.

Как заявила Оуэнс, ее преследуют адвокаты семьи французского лидера, но США — это не Европа и у них есть свобода слова, поэтому «ей не заткнут рот».

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон, Ницца, 8 июня 2025 года Фото: Christian Hartmann / Pool / Reuters

Назвавшая супругу Макрона мужчиной журналистка Рей подала жалобу в ЕСПЧ

В сентябре 2024 года парижский суд приговорил к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету двух женщин, включая французскую журналистку Наташу Рей, заявлявших, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор.

Француженка подала жалобу в Европейский суд по правам человека, о чем сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан. Он уточнил, что жалоба подана против Франции за нарушение статей 6 и 13 Европейской конвенции о правах человека. В частности, Рей оспаривает то, что Апелляционный суд Кана признал ее виновной в клевете, хотя она не говорила то, в чем ее обвиняют.

В начале февраля 2025 года журналистка попросила предоставить ей политическое убежище в России. Она пожаловалась на давление французских властей, а также заявила о препятствовании публикации ее расследования о жене Макрона.