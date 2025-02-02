Журналистка выпустила расследование о трансгендерности жены президента Франции. Она пожаловалась на угрозы из Елисейского дворца

Журналистка Оуэнс выпустила расследование о первой леди Франции Брижит Макрон

Журналистка Кэндис Оуэнс опубликовала первую часть расследования о якобы смене пола Брижит Макрон — жены президента Франции Эммануэля Макрона.

По ее словам, супругой Макрона на самом деле является Жан-Мишель Тронье, родной брат Брижит, присвоивший себе ее личность. Сама Брижит, утверждает Оуэнс, пропала без вести в 1961 году. Автор расследования отметила, что у первой леди Франции нет ни одной совместной фотографии с братом.

В качестве доказательства своей теории журналистка также привела видеозапись 1977 года, на которой трансгендер (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), называвший себя Вероникой, давал интервью телеканалу. Сравнение записи голоса Вероники с Брижит «показывает, что это один и тот же человек», заявила Оуэнс.

Я бы поставила всю свою профессиональную репутацию на тот факт, что Брижит Макрон на самом деле мужчина Кэндис Оуэнс журналистка

Она также пожаловалась, что Елисейский дворец якобы угрожал ей из-за расследования.

Что касается самой Оуэнс, то известно, что в свое время она сотрудничала с сайтом InfoWars правого конспиролога Алекса Джонса. Впоследствии она отказывалась критиковать InfoWars и связанные с ним группы. Оуэнс одновременно поддерживает однополые браки, выступает против ограничения прав на ношение оружия и, будучи чернокожей, критикует движение Black Lives Matter.

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Cупругу французского лидера заподозрили в смене пола и начали активно публиковать посты на эту тему в социальных сетях в 2021 году. В частности, авторы слухов утверждали, что Брижит Макрон родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье. Отмечалось, что Тронье — это девичья фамилия жены президента.

Тогда сама Брижит заявила, что ее выдали за родного брата с помощью манипуляций с данными. По ее словам, злоумышленники работали над изменением ее генеалогических данных на справочных сайтах. «Сначала я наблюдала за этим издалека, слышала, что говорят, прежде чем я поняла, что они изменили мое генеалогическое древо... И я вдруг оказалась моим братом. И тут речь идет о генеалогии моих родителей, и это недопустимо», — заявила она.

В свою очередь, Макрон ответил на слухи о супруге. «Самое худшее — это ложная информация», — сказал глава государства.

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В 2022 году Брижит Макрон закидала исками двух женщин, утверждавших о ее трансгендерности. Она добивалась от Наташи Рей и Дельфин Жегусс выплаты компенсации за нарушение прав на личную жизнь. Однако суд аннулировал иск, посчитав, что изложенные в нем факты должны быть квалифицированы как публичная клевета. Параллельно с гражданским иском первая леди подала уголовный с жалобой на «публичную клевету».

В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил Рей и Жегусс к штрафу в размере 13,5 тысячи евро. По версии следствия, Рей подготовила клеветнические материалы про первую леди страны, а Жеггус их распространила.

Из этой суммы 8 тысяч евро присуждено самой супруге президента Франции, а 5 тысяч — ее брату Жану-Мишелю в качестве морального ущерба. При этом адвокат первой леди потребовал оштрафовать подозреваемых на 10 тысяч евро каждую, а также компенсировать судебные издержки.