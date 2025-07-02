Путин пошутил о погоде

Президент Путин: Зима еще нескоро, но, судя по погоде, может быстро наступить

Президент России Владимир Путин пошутил, что зима еще нескоро, однако, судя по погоде, может быстро наступить. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее синоптик Александр Ильин предсказал, что к четвергу-пятнице, 3-4 июля, столбики термометров в Москве и Подмосковье могут подняться до плюс 23-25 градусов.

В понедельник, 30 июня, сообщалось, что на Москву обрушился североатлантический циклон «Корнелиус». Он принес в столицу похолодание и ливни. Роскосмос опубликовал сделанный спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М» снимок циклона.