Путин пошутил о погоде

Президент России Владимир Путин пошутил, что зима еще нескоро, однако, судя по погоде, может быстро наступить. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее синоптик Александр Ильин предсказал, что к четвергу-пятнице, 3-4 июля, столбики термометров в Москве и Подмосковье могут подняться до плюс 23-25 градусов.
В понедельник, 30 июня, сообщалось, что на Москву обрушился североатлантический циклон «Корнелиус». Он принес в столицу похолодание и ливни. Роскосмос опубликовал сделанный спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М» снимок циклона.