Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:18, 2 июля 2025Экономика

Путин пошутил о погоде

Президент Путин: Зима еще нескоро, но, судя по погоде, может быстро наступить
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пошутил, что зима еще нескоро, однако, судя по погоде, может быстро наступить. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее синоптик Александр Ильин предсказал, что к четвергу-пятнице, 3-4 июля, столбики термометров в Москве и Подмосковье могут подняться до плюс 23-25 градусов.

В понедельник, 30 июня, сообщалось, что на Москву обрушился североатлантический циклон «Корнелиус». Он принес в столицу похолодание и ливни. Роскосмос опубликовал сделанный спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М» снимок циклона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не знаю, жив ли мой сын». В Азербайджане фиксируют жестокое обращение с россиянами. Что говорят живущие там русские и туристы?

    Российский боец раскрыл детали бегства иностранных наемников ВСУ

    В Госдепе рассказали о приоритете Трампа насчет Украины

    Армения приостановила импорт российского мороженого

    Два предприятия уничтожены в результате взрывов вблизи Житомира

    Разведка Швейцарии заявила о росте числа дезертиров в ВСУ

    Мощный взрыв в Житомире сняли на видео

    В Госдепе сделали заявление насчет поставок оружия Украине

    Путин пошутил о погоде

    Российская теннисистка выбила с Уимблдона пятую ракетку мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости