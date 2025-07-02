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09:06, 2 июля 2025Россия

Раскрыты данные о состоянии пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск

Двое из доставленных в Москву раненных при атаке на Ижевск в тяжелом состоянии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Двое пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ижевск, которые были доставлены в Москву на лечение, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил столичный Депздрав в Telegram-канале.

«Двое в тяжелом состоянии были госпитализированы санавиацией в НИИ имени Склифосовского. Еще двое направлены в НИИ нейрохирургии имени Бурденко, один пострадавший — в НМХЦ имеми Пирогова. Ребенок госпитализирован в ЦИТО имени Приорова», — говорится в сообщении.

Всего, по данным Депздрава, в Москву доставили шесть пострадавших при атаке на Удмуртию. Ситуация, как заверили в департаменте, находится на контроле.

ВСУ атаковали Удмуртию утром во вторник, 1 июля. Целью было одно из предприятий в Ижевске. По последним данным, пострадали 45 человек, еще трое не выжили.

После атаки власти отменили в городе все массовые мероприятия. Город, предварительно, атаковали тяжелые беспилотники типа «Лютый», после чего начался мощный пожар. В сети появились кадры с бегущими от одного из дронов жителей Ижевска.

ЖЗЛ
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