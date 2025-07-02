Российского призера Олимпиады дисквалифицировали за допинг

ITA объявило о дисквалификации российского боксера Имама Хатаева за допинг

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило о дисквалификации российского боксера Имама Хатаева за допинг. Об этом сообщает «Советский спорт».

В пробе спортсмена от 9 апреля 2024 года нашли запрещенный препарат кломифен. Отстранение Хатаева будет длиться до 25 июня 2027 года. Его результаты от 9 апреля 2024 года по 26 июня 2025 года были аннулированы.

Хатаев стал бронзовым призером Олимпиады 2020 года. На профессиональном уровне он выиграл десять раз и ни разу не проиграл.

В июне олимпийский чемпион 2012 года по вольной борьбе Билял Махов лишился двух медалей чемпионата мира за допинг. Махова наказали за пробу от 10 марта 2015 года на основании данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).