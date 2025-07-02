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13:48, 2 июля 2025Россия

Состояние пострадавших при теракте ВСУ в Брянской области изменилось

Минздрав: Все пострадавшие при подрыве моста в Брянской области выписаны
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Радченко / ТАСС

Всех пострадавших при теракте Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ходе которого диверсанты подорвали мост в Брянской области, выписали из больниц. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в беседе с РИА Новости.

По его словам, пациенты покинули стационары в связи с изменением состояния в лучшую сторону, однако останутся под наблюдением врачей.

Ранее из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — Клиники доктора Рошаля выписали двоих пострадавших в теракте мальчиков, в том числе четырехмесячного младенца. Дети покинули медучреждение вместе с отцом.

Теракт в Брянской области был осуществлен в ночь на 1 июня. В результате взрыва, устроенного ВСУ, на пассажирский поезд № 86 Климов — Москва рухнул автомобильный мост. По последним данным, пострадали 126 человек, семь из которых не спасли. Той же ночью произошел подрыв моста в Курской области с его последующим обрушением. В тот момент по сооружению проезжал грузовой локомотив.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС совместно с властями Брянской и Курской областей, а также РЖД оказать помощь семьям жертв и пострадавшим в терактах.

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