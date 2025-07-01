Путин дал новое поручение в связи с терактами ВСУ на железной дороге

Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на железной дороге

Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС, совместно с властями Брянской и Курской областей, а также «РЖД» оказать помощь семьям жертв и пострадавшим в терактах, осуществленным Вооруженными силами Украины (ВСУ) на железной дороге с 31 мая по 1 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение нового поручения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина, главу МЧС Александра Куренкова, гендиректора «РЖД» Олега Белозерова, а также губернатора Брянской области Александра Богомаза и временно исполняющего обязанности главы Курской области Александра Хинштейна. Доклад об исполнении поручения президент ожидает до 1 августа.

Ранее Путин посмертно наградил машиниста тепловоза «Эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2» Павла Мишина орденом Мужества. До этого стало известно, что мужчина, управлявший поездом, на который обрушился подорванный под Брянском мост, своими действиями сохранил жизнь сотням пассажиров.

Теракт в Брянской области был осуществлен в ночь на 1 июня. В результате взрыва, устроенного ВСУ, на пассажирский поезд № 86 Климов — Москва рухнул автомобильный мост. По последним данным, пострадали 126 человек, 7 из которых не спасли. Той же ночью произошел подрыв моста в Курской области с его последующим обрушением. В этот момент по сооружению проезжал грузовой локомотив.