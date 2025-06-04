Путину подробно доложили о терактах в Брянской и Курской областях. Президент обвинил Киев в попытке срыва мирных переговоров

Бастрыкин доложил Путину о расследовании терактов под Брянском и Курском

Президент России Владимир Путин попросил главу Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина доложить о ходе расследования терактов в российском приграничье. Председатель ведомства сообщил главе государства все, что удалось выяснить правоохранителям на сегодняшний день по подрывам в Брянской и Курской областях.

Первый теракт произошел 31 мая в 22:33 по московскому времени на 43-м километре перегона Выгоничи — Пильшино в Брянской области, второй — в ночь на воскресенье, 1 июня, в Железногорском районе Курской области. Еще один железнодорожный путь был подорван также 1 июня в Брянской области на перегоне Унеча — Жеча. В результате произошли крушения пассажирского и грузового поездов. По фактам произошедшего было возбуждено три уголовных дела.

Бастрыкин сообщил подробности о подрывах

По данным СК, для совершения первого теракта при помощи трех взрывных устройств были подорваны опоры моста, проходившего над железнодорожными путями. С обломками столкнулся поезд, следовавший по маршруту Климово — Москва. В нем находилось 388 пассажиров. Локомотив и два первых вагона поезд сошли с рельс. В результате пострадали 122 человека, из них семь человек погибли (машинист поезда и шесть пассажиров). Еще 66 человек, в том числе четверо детей, получили телесные повреждения. Следователям удалось установить места закладки взрывных устройств.

Экспертами установлено, что взрывные устройства были снаряжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства. Их мощность составила около 15 килограмм в тротиловом эквиваленте. Что очень важно — было установлено, что при подрыве использовался блок управления «Lora» украинского производства Александр Бастрыкин председатель Следственного комитета России

Второй теракт произошел в Курской области — взорвали железнодорожный мост на пересечении с автодорогой. В результате с рельс сошли пустые товарные вагоны, локомотив загорелся. Пострадали машинист поезда и двое его помощников. Здесь подорвали пять самодельных взрывных устройств (СВУ). Они находились на железнодорожном полотне и у опор моста. В составе СВУ также обнаружили пластичное взрывчатое вещество иностранного производства. В действие взрывчатку привели тем же способом, что и в Брянской области.

Третий теракт произошел утром 1 июня в Брянской области — подорвали пять взрывных устройств, установленных под железнодорожным полотном на шестом километре перегона Унеча — Жеча. В результате оказались повреждены железнодорожное полотно и локомотив диагностического поезда. На месте происшествия обнаружили еще два неразорвавшихся взрывных устройства.

Ущерб от трех терактов, по словам главы СК, оценили не менее чем в один миллиард рублей.

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Путин обратился к пострадавшим при терактах

Глава государства принес соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при терактах в приграничных регионах.

«Прежде всего прошу правительство, региональные власти принять все необходимые меры для помощи семьям погибших. От себя хочу выразить искренние соболезнования этим семьям. Необходимо оказать помощь и пострадавшим — всю необходимую помощь», — заявил Путин.

Президент также поблагодарил сотрудников спецслужб и спасателей за проделанную работу и помощь пострадавшим.

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Путин обвинил Киев в терроризме и попытке сорвать переговоры

Российский лидер, заслушав доклад главы СК, назвал произошедшее терактами. По словам Путина, Киев целенаправленно нанес удар по гражданскому населению, что по всем международным нормам квалифицируется как теракт.

Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях — это, безусловно, террористический акт. И решение о совершении подобных преступлений, конечно, принимались на Украине на политическом уровне Владимир Путин президент России

Глава государства отметил, что совершенное против гражданских лиц, в том числе женщин и детей, преступление было организовано накануне очередного раунда инициированных Москвой переговоров. В связи с чем, заявил Путин, теракты были направлены на срыв переговорного процесса.

И это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов Владимир Путин президент России

Теракты в приграничье связали с отступлением ВСУ

По словам российского лидера, теракты в приграничных регионах России были совершены на фоне отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта. Путин назвал их попыткой запугать россиян.

«Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов», — указал глава государства.

При этом, отметил Путин, Киев просит о приостановке боевых действий на один-два месяца и встрече на высшем уровне. «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? О чем говорить с теми, кто делает ставку на террор?» — задался вопросами президент России. Кроме того, Путин предположил, что передышку Украина может использовать для перевооружения и насильственной мобилизации новых солдат, а также для подготовки новых терактов.