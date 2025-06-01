В Брянской области произошло еще одно ЧП с поездом

В Брянской области произошла новая попытка подрыва поезда

В Брянской области произошло новое ЧП с поездом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, неизвестные диверсанты подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча — Жеча в момент прохождения путеизмерительного поезда. Обошлось без пострадавших, состав не получил повреждений. На месте подрыва работают сотрудники экстренных служб.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. По последним данным, крушение унесло жизни семи человек, 73 пострадали, в том числе трое детей.

Позже в Железногорском районе Курской области также произошло обрушение моста, когда по нему ехал грузовой локомотив. Врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказал, что часть поезда рухнула на автомобильную дорогу, находившуюся под мостом, из-за этого началось возгорание тепловоза. Машинист получил травмы ног. Локомотивная бригада была госпитализирована.