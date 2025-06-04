Путин заявил об отступлении ВСУ по всей линии фронта

Путин: ВСУ отступают по всей линии фронта и несет огромные потери

Украина отступает по всей линии фронта и несет огромные потери, но пытается запугать Россию террористическими атаками. Так украинские удары по российским аэродромам стратегической авиации объяснил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов», — заявил российский лидер.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) также понесли огромные потери во время атаки на Курскую область.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил атаку на российские аэродромы попыткой повлиять на США. По его словам, представители украинской власти, работающие в США, уже говорят о якобы изменении настроений американских политических элит из-за ударов.

