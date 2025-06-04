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17:26, 4 июня 2025Бывший СССР

Путин высказался о встрече с Зеленским

Путин о встрече с Зеленским: Кто вообще ведет переговоры с террористами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможную встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на совещании с правительством страны, трансляцию которой вел ТАСС.

«Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами?» — заявил президент России. Он также выразил сомнение в предоставлении передышки для Киева, которую могут использовать для перевооружения.

Кроме того, Путин риторически усомнился в авторитете нынешнего главы украинского государства. «Каким авторитетом может обладать главарь прогнившего и коррумпированного режима?» — риторически спросил российский лидер.

Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин во время доклада президенту России рассказал, что 20 по 25 мая силовые структуры России провели оперативные мероприятия по обезвреживанию украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Произошло это в Брянской области, сообщил он.

Вот это да!
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