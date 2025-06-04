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17:24, 4 июня 2025Бывший СССР

Путин заявил о перерождении украинских властей в террористическую организацию

Путин: Украинские власти перерождаются в террористическую организацию
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Нелегетимные украинские власти перерождаются в террористическую организацию, о чем свидетельствуют подрывы железнодорожной инфраструктуры в России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его заявление в своем Telegram-канале опубликовал Кремль.

«Решения об этих терактах принимались в Украине на политическом уровне. Нелегитимный режим перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов», — сказал он.

Российский лидер отметил, что подрыв железнодорожного моста в Брянской области был целенаправленным ударом по гражданским лицам. Он подчеркнул, что по международным нормам такие действия называются терроризмом.

Неизвестные 1 июня подорвали три моста на территории Брянской и Курской областей. Российские правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Причастных к атакам на российские железнодорожные пути привлекут к ответственности. Она подчеркнула, что Следственный комитет продолжает расследование обстоятельств атаки.

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