Захарова предрекла судьбу участников атак на российские ж/д пути

Захарова: Причастных к атакам на российские ж/д пути привлекут к ответственности

Причастных к атакам на российские железнодорожные (ж/д) пути привлекут к ответственности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«3 июня СК России квалифицировал чудовищные преступления — подрыв мостов железной дороги в Брянской, Курской областях как теракты. Вот это и есть сущность. Они (украинские власти — прим. «Ленты.ру») дают квалификацию нам, что мы не про якобы рациональность, но мы дадим квалификацию им точную, они про терроризм», — заявила она.

Дипломат подчеркнула, что Следственный комитет при поддержке ФСБ и МВД продолжает расследование произошедшего и поиск исполнителей и организаторов атак.

Неизвестные 1 июня подорвали три моста на территории Брянской и Курской областей. Российские правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт.