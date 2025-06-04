Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:35, 4 июня 2025Бывший СССР

Захарова предрекла судьбу участников атак на российские ж/д пути

Захарова: Причастных к атакам на российские ж/д пути привлекут к ответственности
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Причастных к атакам на российские железнодорожные (ж/д) пути привлекут к ответственности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«3 июня СК России квалифицировал чудовищные преступления — подрыв мостов железной дороги в Брянской, Курской областях как теракты. Вот это и есть сущность. Они (украинские власти — прим. «Ленты.ру») дают квалификацию нам, что мы не про якобы рациональность, но мы дадим квалификацию им точную, они про терроризм», — заявила она.

Дипломат подчеркнула, что Следственный комитет при поддержке ФСБ и МВД продолжает расследование произошедшего и поиск исполнителей и организаторов атак.

Неизвестные 1 июня подорвали три моста на территории Брянской и Курской областей. Российские правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Взрыв действительно был». Кремль подтвердил атаку Киева на Крымский мост

    «Мы должны избежать третьей мировой войны». В США призвали посадить главного сторонника Зеленского. Что об этом известно?

    Афера пытавшегося обмануть туристок в Марокко таксиста обернулась национальным скандалом

    Появился список затолкавших в багажник Mercedes бизнес-тренера на вокзале в Москве

    Дачникам назвали простые способы избавиться от лишайника на деревьях

    Михалков раскрыл детали личной встречи с Путиным

    Задержание вымогавших у бойцов СВО деньги и имущество попало на видео

    В продаваемой в «Светофоре» колбасе нашли мясной клей

    Захарова рассказала о роли Запада в террористической деятельности Киева

    Развенчан популярный миф о кошках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости