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16:51, 4 июня 2025Силовые структуры

Путин запросил у Бастрыкина доклад о расследовании подрывов в Брянской и Курской областях

Путин запросил доклад о расследовании подрывов в Брянской и Курской областях
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин попросил у председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина доклад по расследованию подрывов поездов в Брянской и Курской областях. Об этом сообщает ТАСС.

Глава СК доложил главе государства, что следователи установили места закладки трех взрывных устройств в Брянской области, где обрушился мост. Мощность взрывчаток составила 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Бастрыкин также уточнил, что в бомбах использована взрывчатка иностранного производства с украинским блоком управления. По его словам, все три теракта в Брянской и Курской областях спланировали украинские спецслужбы.

3 июня СК возбудил уголовные дела о терактах после подрывов на железной дороге и конструкции мостов в Брянской и Курской областях с 31 мая по 1 июня, из-за чего сошли с пути пассажирский, товарный и диагностический составы. В результате семь человек погибли, еще 113 пострадали, в их числе есть дети.

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