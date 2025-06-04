Бастрыкин раскрыл ущерб от терактов в Курской и Брянской областях

Бастрыкин: Ущерб от терактов в Курской и Брянской областях составил ₽1 млрд

Путин запросил у Бастрыкина доклад о расследовании подрывов в Брянской и Курской областях

Начало событий в новости Путин запросил у Бастрыкина доклад о расследовании подрывов в Брянской и Курской областях

Ущерб от трех терактов в Курской и Брянской областях составил более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина.

По словам главы СК, указанные теракты были спланировали спецслужбами Украины. Их исполнители и организаторы устанавливаются.

31 мая — 1 июня на железнодорожных перегонах в Брянской и Курской областях произошли три взрыва. В результате случившегося пострадали 113 пассажиров, в их числе есть дети. Семь человек не выжили.