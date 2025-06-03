Раскрыто число погибших при терактах в Брянской и Курской областях

При терактах в Брянской и Курской областях погибли семь человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Еще 113 человек пострадали, среди них есть дети. Людям оказывается медицинская помощь.
В ведомстве также отметили, что лица, подорвавшие по указанию украинских спецслужб мосты в Брянской и Курской областях, планировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных жителей.
1 июня в Брянской и Курской областях неизвестные подорвали мосты, поезд, следовавший по одному из них, был пассажирским. В СК России происшествия квалифицировали как террористический акт.