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16:06, 3 июня 2025Силовые структуры

Раскрыто число погибших при терактах в Брянской и Курской областях

СК: При терактах в Брянской и Курской областях погибли 7 человек
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

При терактах в Брянской и Курской областях погибли семь человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Еще 113 человек пострадали, среди них есть дети. Людям оказывается медицинская помощь.

В ведомстве также отметили, что лица, подорвавшие по указанию украинских спецслужб мосты в Брянской и Курской областях, планировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных жителей.

1 июня в Брянской и Курской областях неизвестные подорвали мосты, поезд, следовавший по одному из них, был пассажирским. В СК России происшествия квалифицировали как террористический акт.

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