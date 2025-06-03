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16:18, 3 июня 2025Силовые структуры

Названа цель терактов в Брянской и Курской областях

СК: Теракты в Брянской и Курской областях были нацелены против сотен граждан
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Подрыв мостов в двух российских регионах квалифицировали как теракт

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

Террористы, устроившие подрывы в Брянской и Курской областях по заданию СБУ, планировали удары против сотен граждан. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Преступления были подготовлены с максимальной точностью с целью нанести урон как можно большему числу людей. В результате семь человек погибли, еще 113 пострадали, в их числе есть дети.

Возбуждены уголовные дела о терактах после подрывов на железной дороге и конструкции мостов в Брянской и Курской областях с 31 мая по 1 июня, из-за чего сошли с пути пассажирский, товарный и диагностический составы.

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