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16:10, 3 июня 2025Силовые структуры

Подрыв мостов в двух российских регионах квалифицировали как теракт

СК квалифицировал подрыв мостов в Брянской и Курской областях как теракт
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Подрыв железнодорожных участков и мостов в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным СК, теракты были спланированы так, чтобы под удар попали сотни человек. В результате схода составов пострадали 113 человек, еще семь человек не выжили.

Подрыв и обрушение моста в Брянской области, под которым проезжал пассажирский поезд, произошли вечером 31 мая. На следующий день железнодорожный мост подорвали и в Курской области — в тот момент по нему ехал грузовой локомотив.

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