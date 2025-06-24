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19:53, 24 июня 2025Россия

Путин посмертно наградил спасшего сотни россиян при теракте под Брянском машиниста

Путин посмертно наградил машиниста, спасшего людей при теракте под Брянском
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин посмертно наградил машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Павла Мишина, ставшего жертвой теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Указ главы государства размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Как следует из документа, «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга», россиянину присужден орден Мужества.

Ранее стало известно, что Мишин, управлявший поездом Климов — Москва, своими действиями сохранил жизнь сотням пассажиров. По словам супруги машиниста, он вовремя затормозил состав, на который обрушился подорванный мост. У россиянина остались две дочери, младшей из которой шесть лет. Перед последним рабочим днем он обещал семье, что они поедут отдыхать.

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