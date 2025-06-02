«Смертей было бы намного больше». Действия машиниста поезда под Брянском помогли спасти сотни человек. Что об этом известно?

Машинист поезда под Брянском Павел Мишин спас сотни людей ценой своей жизни

Ставший жертвой подрыва моста под Брянском машинист поезда «Климов-Москва» Павел Мишин своими действиями смог сохранить жизнь сотням пассажиров, о чем рассказала его вдова Екатерина.

О смерти супруга она узнала из СМИ и от его начальства, которое сообщило: «Он затормозил вовремя и этим спас людей. Смертей было бы намного больше, если бы не его профессионализм. Благодаря этому все хорошо обошлось для многих пассажиров».

Оборвалась жизнь профессионала

Екатерина отметила, что стаж работы ее 34-летнего мужа составлял 13 лет и он постоянно учился и «горел» своей профессией.

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

«Это была его детская мечта. Он книжки читал на эту тему. Все дело в том, что у него дядька был машинистом. И ему все это нравилось», — поделилась женщина.

Известно, что у Мишина осталось две дочери, младшей из которой шесть лет. Перед своим последним рабочим днем он обещал семье, что они поедут отдыхать.

Появились новые подробности подрыва моста под Брянском

Мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву, вечером 31 мая. Жертвами обрушения стали семь человек, еще более 100 получили различные ранения, десятки из них госпитализированы. Самому маленькому пострадавшему всего несколько месяцев — он доставлен в московскую клинику, где ему диагностировали переломы костей свода черепа и костей таза, ушиб легких и переломы бедренных костей.

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Утром в понедельник, 2 июня, стало известно, что, предварительно, четыре взрывных устройства были установлены четырьмя неизвестными на конструкции моста за день до взрыва. Общий вес взрывчатки составил четыре килограмма, вид взрывного устройства пока не установлен. Места подрыва были обнаружены на двух участках железной дороги и на опорах сооружения.