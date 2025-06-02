Жена погибшего при подрыве моста машиниста рассказала о его героическом поступке

KP.RU: Погибший машинист поезда Мишин спас десятки людей, вовремя затормозив

Машинист поезда «Климов-Москва» Павел Мишин погиб в результате подрыва и обрушения моста в Брянской области, однако благодаря быстрой реакции ему удалось спасти десятки жизней. Об этом KP.RU рассказала жена Павла Екатерина.

«К нам утром приехало руководство мужа, они сказали, что он затормозил вовремя и этим спас людей. Смертей было бы намного больше, если бы не его профессионализм. Благодаря этому все хорошо обошлось для многих пассажиров», — поведала супруга погибшего.

У Павла остались две дочери, младшей из которых шесть лет. «Он постоянно учился. Он свою работу просто обожал. И тут такое», — рассказала Екатерина.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Семь человек не выжили, еще 89 пострадали. В регионе был объявлен трехдневный траур