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11:44, 2 июля 2025Спорт

Юрист нецензурно оскорбил заподозренного в ставке на свой матч футболиста

Смирнов нецензурно оскорбил заподозренного в ставке на свой матч Писарского
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы заподозренного в ставке на свой матч футболиста «Сочи» Владимира Писарского, в своем Telegram-канале нецензурно оскорбил форварда.

Юрист раскритиковал игрока за то, что тот в день игры «Сочи» против «Пари Нижний Новгород» перевел другу крупную сумму. «Но является ли он виновным и преступником? Нет, не является. Так как нет ни одного доказательства его вины», — заявил Смирнов.

30 июня Metaratings.ru сообщил, что РФС получил от букмекеров информацию о возможной выигрышной ставке Писарского на свой матч через посредника. Уточнялось, что в день игры футболист перевел поставившему на игру другу крупную сумму. Футболист не отрицает факт перевода, но опроверг то, что сделал это с целью ставки.

РФС ведет расследование в отношении Писарского. Ему грозит пожизненная дисквалификация.

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