Обрушились акции крупной золотодобывающей компании России

Мосбиржа: Акции «Южуралзолота» упали на 17 процентов на фоне иска Генпрокуратуры

Акции «Южуралзолота» потеряли больше 17 процентов на фоне иска Генеральной прокуратуры об обращении ценных бумаг этой компании в доход государства. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 12:54 мск, акции компании стоили уже 0,5472 рубля.

Ранее Генпрокуратура России обратилась в Советский райсуд Челябинска с требованием обратить в доход государства активы, связанные с основным владельцем крупной золотодобывающей компании «Южуралзолото» Константином Струковым. Речь шла о 100 процентах доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания ЮГК» и всех акциях ПАО «Южуралзолото Группа Компаний».

Накануне в офисе компании «Южуралзолото» прошли обыски по делу о нарушении норм охраны окружающей среды и промышленной безопасности. Есть информация, что силовики выявили нарушения, которые привели к загрязнению водоохранной зоны и ухудшению экологической обстановки.