«Динамо» представило новичка роликом о крепостном праве

«Динамо» представило Сергеева роликом о крепостном праве, высмеяв «Зенит»

Столичное «Динамо» представило новичка Ивана Сергеева роликом о крепостном праве. Видео опубликовано в Telegram-канале команды.

В видео футболиста называют крепостным крестьянином Иваном сыном Сергеевым, которого не отпускают из Самарской губернии. Кроме того, в ролике есть отсылки к переносу 100-летнего юбилея «Зенита» и попытке «Спартака» перекупить игрока. «Крепостное право знаете? Мы отменили», — подписали видео в «Динамо».

О том, что Сергеев перешел в «Динамо» из «Крыльев Советов», стало известно ранее 4 июля. Контракт рассчитан до 2028 года.

Сергеев выступал за «Крылья Советов» в 2020 и 2021 годах, после чего перешел в «Зенит». В составе петербуржцев нападающий трижды стал чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также один раз выиграл Кубок страны. В сентябре 2024-го он вернулся в самарскую команду.