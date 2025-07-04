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20:56, 4 июля 2025Спорт

Футболист Сергеев перешел в «Динамо»

Футболист сборной России Сергеев перешел из «Крыльев Советов» в «Динамо»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Футболист сборной России Иван Сергеев перешел из самарских «Крыльев Советов» в московское «Динамо». Об этом сообщает РИА Новости.

О трансфере было объявлено на стадионе «Динамо» во время матча товарищеского Братского кубка против сербского «Партизана». Контракт рассчитан до 2028 года.

Сергеев выступал за «Крылья Советов» в 2020 и 2021 годах, после чего перешел в «Зенит». В составе петербуржцев нападающий трижды стал чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также один раз выиграл Кубок страны. В сентябре 2024-го он вернулся в самарскую команду.

13 июня главным тренером «Динамо» стал Валерий Карпин. Контракт рассчитан на три сезона — до лета 2028 года.

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