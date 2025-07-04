Политолог раскрыл задачу нового разговора Путина и Трампа

Политолог Асафов: Звонок Путину подготовил Трампа к разговору с Зеленским

Телефонная беседа с президентом России Владимиром Путиным подготовила дальнейшую почву для разговора американского лидера с украинскими властями, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее австралийский аналитик и журналист Майкл Уэр заявил, что президент России Владимир Путин поставил американского лидера Дональда Трампа в безвыходное положение во время разговора по телефону. Эксперт считает, что это говорит об укреплении позиции России на будущих переговорах по украинскому вопросу.

Политолог считает, что звонок Путину дал Трампу почву для формулировки требований к Киеву под угрозой полной отмены поставок. Также на основе этого разговора американский президент начнет снова выражать публичное недовольство субъектной позицией России, защищающей свой суверенитет, добавил эксперт.

«Я думаю, продолжатся вербальные интервенции насчет сделки, насчет угроз, санкций и так далее. И, конечно, я думаю, что если оценивать с точки зрения, кто выиграл, кто проиграл, вчерашняя беседа — это такая оперативная позиционная ничья, которая предполагает наличие встреч в следующих раундах», — отметил Асафов.

Ранее Трамп после разговора с Путиным выразил свое неудовлетворение. Кроме того, он заявил, что США продолжают передавать военную помощь Украине.