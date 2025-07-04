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22:14, 4 июля 2025Спорт

Российский игрок рассказал о недостающих в НХЛ вещах

Форвард «Филадельфии» Гребенкин: Год не в России не хватало русского языка
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dan Hamilton-Imagn Images / Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Никита Гребенкин признался, что ему не хватает русского языка. Его слова приводит «Советский спорт».

«В "Торонто" был только один русский парень, в НХЛ вообще никого не было. У меня с английским не все хорошо, но я знал, понимал, что будет тяжелый сезон, готовился», — рассказал он. Гребенкин отметил, что в России есть опора, семья и друзья и это дорогого стоит.

В апреле 2024 года Гребенкин подписал контракт новичка с «Торонто Мейпл Лифс». За команду он провел семь матчей, не отметившись результативными действиями. В марте 2025-го россиянина обменяли в «Филадельфию».

Ранее нападающий московский ЦСКА Егор Афанасьев рассказал о недостающих в США вещах из России. Хоккеист заявил, что скучал по родным местам, где рос, и кошке.

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