Российский игрок рассказал о недостающих в НХЛ вещах

Форвард «Филадельфии» Гребенкин: Год не в России не хватало русского языка

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Никита Гребенкин признался, что ему не хватает русского языка. Его слова приводит «Советский спорт».

«В "Торонто" был только один русский парень, в НХЛ вообще никого не было. У меня с английским не все хорошо, но я знал, понимал, что будет тяжелый сезон, готовился», — рассказал он. Гребенкин отметил, что в России есть опора, семья и друзья и это дорогого стоит.

В апреле 2024 года Гребенкин подписал контракт новичка с «Торонто Мейпл Лифс». За команду он провел семь матчей, не отметившись результативными действиями. В марте 2025-го россиянина обменяли в «Филадельфию».

Ранее нападающий московский ЦСКА Егор Афанасьев рассказал о недостающих в США вещах из России. Хоккеист заявил, что скучал по родным местам, где рос, и кошке.

