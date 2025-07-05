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10:12, 5 июля 2025Спорт

Губерниев пошутил о дерущихся в кафе футболистах

Губерниев пошутил о дерущихся в кафе футболистах: Ешьте дома уже
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Телекомментатор Дмитрий Губерниев пошутил о дерущихся в кафе футболистах после конфликта с участием Федора Смолова. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

«Футболисты, хватит завтракать в "Кофемании"… Ешьте дома уже», — написал Губерниев.

Конфликт произошел в конце мая, но видео попало в сеть только сейчас. Отмечается, что Смолов набросился с кулаками на оскорблявших его посетителей в столичной «Кофемании». Игрок согласился заплатить миллион рублей за то, чтобы видео не было опубликовано, но после поднятия ценника до трех миллионов он отказался.

В октябре 2018 года в этом же заведении устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда от их действий пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин. Игроки были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

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