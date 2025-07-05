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17:46, 5 июля 2025Спорт

Названа сумма выплаченной Смоловым компенсации за конфликт в «Кофемании»

Смолов выплатил миллион рублей в качестве компенсации за конфликт в «Кофемании»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский футболист Федор Смолов выплатит один миллион рублей в качестве компенсации за конфликт в кафе «Кофемания» в Москве. Сумму называет Sport Baza.

По информации источника, 11 июня спортсмен возместил ущерб для примирения сторон. Отмечается, что Смолов выразил готовность увеличить сумму компенсации потерпевшему в несколько раз.

У экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова произошел конфликт с двумя мужчинами в «Кофемании» на Большой Никитской улице в центре Москвы. Инцидент попал на видео. Конфликт случился в конце мая, его причины пока неизвестны. По одной из версий, Смолова спровоцировали.

Позднее Смолову предложили заплатить миллион рублей за то, чтобы видео не было опубликовано. Когда футболист согласился, цена поднялась до трех миллионов, и форвард отказался.

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