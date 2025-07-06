Два человека погибли во время трейлового забега «Хибины» в Мурманской области, стартовавшего 5 июля. Как сообщил губернатор региона Андрей Чибис, трагедия произошла вследствие погодных условий.
Он уточнил, что мероприятие было организовано частной компанией. Причины произошедшего, заверил глава области, будут тщательно расследованы.
Спортсмены скончались из-за переохлаждения
Погибшими во время ультрамарафона оказались 61-летняя Ирина Г. из Санкт-Петербурга и 47-летний Евгений М. из Москвы. Также во время спортивного мероприятия пострадали еще два человека, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Предварительной причиной кончины мужчины и женщины названо переохлаждение.
Ультрамарафон был под угрозой отмены
Организаторы хотели отменить мероприятие из-за погодных условий за два дня до его начала, но в последний момент передумали. Вместо этого они лишь сократили набор высоты с 3,5 до 1,4 километра.
Известно, что спортсмены бежали по пересеченной местности среди скользких камней и занесенного снегом ущелья. Как сообщил один из участников ультрамарафона, погодные условия были крайне тяжелыми из-за околонулевой температуры, мокрого снега и порывов ветра. Путь к финишу пролегал через перевал, где наблюдались наиболее сложные погодные условия. Один из спортсменов рассказал, что спустя час после старта в Хибинах начался дождь, перешедший в ливень. Подойдя к перевалу, участники трейла, промокшие под дождем, зашли в зону с ледяным штормом — в спины им дул ураган со снегом.
Особенно пострадали те, кто менее серьезно отнесся к подготовке, забыв взять что-то из экипировки и других вещей, которые могли бы помочь при перепадах погоды. При этом участники отмечают, что их заранее уведомили о необходимости тщательной подготовки — перед забегом у каждого проверили экипировку, а также удостоверились, что у них был опыт забегов на дистанции в 100 километров.
Из-за гибели двух человек возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следственные работы продолжаются.