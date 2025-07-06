Два участника трейлового забега погибли в Мурманской области из-за погодных условий. Что об этом известно?

Два участника трейла в мурманских Хибинах погибли из-за погодных условий

Два человека погибли во время трейлового забега «Хибины» в Мурманской области, стартовавшего 5 июля. Как сообщил губернатор региона Андрей Чибис, трагедия произошла вследствие погодных условий.

Он уточнил, что мероприятие было организовано частной компанией. Причины произошедшего, заверил глава области, будут тщательно расследованы.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис (справа) в автомобиле оперативного штаба по координации действий Фото: Павел Львов / РИА Новости

Спортсмены скончались из-за переохлаждения

Погибшими во время ультрамарафона оказались 61-летняя Ирина Г. из Санкт-Петербурга и 47-летний Евгений М. из Москвы. Также во время спортивного мероприятия пострадали еще два человека, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Предварительной причиной кончины мужчины и женщины названо переохлаждение.

Фото: VLADIMIR_5 / Shutterstock / Fotodom

Ультрамарафон был под угрозой отмены

Организаторы хотели отменить мероприятие из-за погодных условий за два дня до его начала, но в последний момент передумали. Вместо этого они лишь сократили набор высоты с 3,5 до 1,4 километра.

Известно, что спортсмены бежали по пересеченной местности среди скользких камней и занесенного снегом ущелья. Как сообщил один из участников ультрамарафона, погодные условия были крайне тяжелыми из-за околонулевой температуры, мокрого снега и порывов ветра. Путь к финишу пролегал через перевал, где наблюдались наиболее сложные погодные условия. Один из спортсменов рассказал, что спустя час после старта в Хибинах начался дождь, перешедший в ливень. Подойдя к перевалу, участники трейла, промокшие под дождем, зашли в зону с ледяным штормом — в спины им дул ураган со снегом.

Особенно пострадали те, кто менее серьезно отнесся к подготовке, забыв взять что-то из экипировки и других вещей, которые могли бы помочь при перепадах погоды. При этом участники отмечают, что их заранее уведомили о необходимости тщательной подготовки — перед забегом у каждого проверили экипировку, а также удостоверились, что у них был опыт забегов на дистанции в 100 километров.

Из-за гибели двух человек возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следственные работы продолжаются.