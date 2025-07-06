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13:02, 6 июля 2025Спорт

Принявший ислам российский футболист рассказал о соблюдении поста в Рамадан

Даниил Уткин о соблюдении поста в Рамадан: Первые две недели прошли легко
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Полузащитник калининградской «Балтики» Даниил Уткин рассказал о том, как соблюдал пост во время священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает Sports.

По его словам, первые две недели прошли легко. «А потом — прям очень тяжело. Физически не хватало сил на поле», — заявил Уткин.

Игрок добавил, что ему давали советы партнеры по команде. «Но в первый Рамадан советы мало кому помогают — это надо просто пройти, чтобы организм адаптировался», — отметил Уткин.

Футболист рассказал о принятии ислама 1 июля. «Это связано с моей личной жизнью, поэтому более подробные комментарии я давать не буду», — подчеркнул он.

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