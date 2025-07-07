ФСИН России отреагировала на жалобу осужденного политика о полумиллиарде рублей

ФСИН опровергла сообщение о вымогательстве 500 млн рублей у Митволя за УДО

ФСИН России проводит проверку после жалобы осужденного политика Олега Митволя о вымогательстве у него полумиллиарда рублей за условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бывший замглавы Росприроднадзора получил 4,5 года лишения свободы за хищение 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске на должности руководителя учрежденной им компании «КрасноярскТИСИЗ», которая готовила проектно-сметную документацию по проекту. Митволь отбывает срок в подмосковной колонии. Он заявил, что администрация спецучреждения требует от него 500 миллионов рублей за выход на свободу, через своего адвоката он обратился в управление ФСИН по Московской области, пишет Telegram-канал Mash.

В тюремном ведомстве опровергли опубликованное сообщение. В ходе проверки ФСИН эта информация не подтвердилась, жалоба от Митволя не поступала, добавили в ведомстве.

Экс-чиновника арестовали в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. 14 сентября 2023 года Железнодорожный суд Красноярска признал его виновным по этому делу и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы. Защита пыталась оспорить это решение, но суд отказался смягчить приговор.