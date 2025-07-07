Лавров похвалил Индию

Лавров: Россия считает перспективными планы Индии на председательство в БРИКС

Россия считает перспективными планы Индии на председательство в межгосударственном объединении БРИКС. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«С 1 января 2026 года председателем объединения станет Индия. И в ходе встречи с индийскими коллегами мы обсудили те планы, разработкой которых сейчас заняты в Нью-Дели. Стоит отметить, что они весьма и весьма перспективны, а также обеспечивают преемственность в работе в прошлом году, в этом, имеют прицел на следующий год», — отметил дипломат.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран. Так в Кремле прокомментировали угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в отношении государств, «поддерживающих антиамериканскую политику» объединения.

Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии в формате видеосвязи, непосредственно в Бразилии российская сторона представлена на уровне главы МИД.