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00:17, 7 июля 2025Мир

Лавров заявил о попытках Запада внедрить свои ультиматумы

Лавров: Запад хочет внедрить свои ультиматумы в диалог по устойчивому развитию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Запад все более агрессивно пытается внедрить свои идеологические ультиматумы в диалог по целям устойчивого развития, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на сессии саммита БРИКС. Его слова приводит ТАСС.

«Негативно на достижение целей устойчивого развития ООН сказываются все более агрессивные попытки Запада внедрить в диалог в качестве чуть ли не главных критериев идеологические ультиматумы», — подчеркнул российский министр.

Лавров отметил, что для устранения дисбалансов и мобилизации ресурсов в целях развития Россия предложила создать в рамках БРИКС новую инвестиционную платформу с участием Нового банка развития (НБР).

Ранее глава российского МИД прибыл на саммит межгосударственного объединения в Рио-де-Жанейро, который будет проходить с 6 по 7 июля. Он также принял участие в официальном фотографировании на саммите межгосударственного объединения БРИКС в Бразилии.

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