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Клубный чемпионат мира — 2025|1/2 финала
09:44, 7 июля 2025Спорт

Мбаппе установил рекорд «Реала» всех времен

Нападающий Килиан Мбаппе установил рекорд «Реала» всех времен
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Французский нападающий Килиан Мбаппе установил рекорд «Реала» всех времен. Об этом сообщает Stats Foot в соцсети X.

Форвард отметился забитым мячом в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира с «Боруссией» (3:2). Таким образом, он забил за «Реал» в семи разных турнирах в течение одного сезона, что является уникальным достижением.

Всего Мбаппе провел за «Реал» 58 матчей во всех турнирах. В них он забил 44 мяча и сделал пять результативных передач. Футболист отметился голами в Суперкубке УЕФА, Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира, Межконтинентальном кубке, а также чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.

Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024-го. До этого с 2017 года форвард выступал за ПСЖ.

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